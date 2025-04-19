لوكاكو يقود تشكيل نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق نابولي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مونزا بملعب يو باور ستاديوم، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل نابولي أمام مونزا

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام مونزا، رفقة الثنائي ماتيو بوليتانو وليوناردو سبينازولا.

يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ71 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل نابولي ضد مونزا

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رافا مارين - أمير رحماني - ماتياس أوليفييرا

خط الوسط: بيلي جيلمور - ستانيسلاف لوبتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - ليوناردو سبينازولا.