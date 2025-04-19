رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الاشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وحدة الاشعة التداخلية بمستشفي كفر الشيخ الجامعي، استكمالاً للمنظومة الصحية داخل القطاع الطبي بمستشفيات كفر الشيخ الجامعية.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، والسادة وكلاء كلية الطب البشري، ورئيس قسم الاشعة.

افتتاح وحدة الأشعة الداخلية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إفتتاح وحدة الاشعة التداخلية بمستشفي كفر الشيخ الجامعي يُعد خطوة هامة نحو تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة ودقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات الصحية، موضحاً أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا التخصص الواعد، من خلال تزويد المستشفي الجامعي بأحدث الأجهزة والتقنيات.

الاشعه الداخلية تمثل طفره كبيره

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أن الأشعة التداخلية تمثل طفرة نوعية في مجال التشخيص والعلاج، حيث توفر بدائل دقيقة وفعالة للتدخلات الجراحية التقليدية، ما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع عملية الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، وأوضح أن الأشعة التداخلية تلعب دورًا محوريًا في علاج أمراض مختلفة، مثل الأورام بأنواعها، وأمراض الأوعية الدموية، والتدخلات العلاجية في الجهاز الهضمي والكبد والكلى، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تتيح إجراء تدخلات علاجية دقيقة بأقل قدر من الألم وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه أشار الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري ومدير المستشفيات الجامعية، الي أهمية وحدة الاشعة التداخلية والدور المتقدم للأشعة التداخلية في علاج أورام الكبد عبر تقنيات التردد الحراري والقسطرة العلاجية، إلى جانب استخدامها في علاج حالات معقدة مثل النزيف الداخلي، وسرطان الرئة، وأمراض العمود الفقري والمفاصل، ما يساهم في تقليل فترات الإقامة بالمستشفيات وتحقيق نتائج علاجية أفضل.

الجدير بالذكر أن وحدة الاشعة التداخلية التي أفتتحت بمستشفي كفر الشيخ الجامعي، تم إنشاءها وتجهيزها كإهداء من احدي الشركات المصرية دون تكبد الجامعة او الدولة ايه اعباء مالية.