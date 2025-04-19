محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.

محافظ الإسكندرية يهنئ الاخوة المسحيين بعيد القيامة

وأكد محافظ الإسكندرية أن روابط المحبة بين المسلمين والأقباط تجسد وحدة وطنية راسخة تُعد دعامة أساسية لاستقرار الوطن ومصدر قوته في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المناسبات الدينية تعزز قيم التعايش والاحترام المتبادل، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً أن تظل مصر نموذجًا للوحدة والتماسك، ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل يملؤه الأمل والاستقرار والسلام.