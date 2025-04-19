أهم أخبار الإمارات اليوم .. بحث تعزيز التعاون الثنائي مع تشاد

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نائب الرئيس الإماراتي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس تشاد

استقبل نائب الرئيس الإماراتي ونائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، في قصر الإمارات بأبوظبي، رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها رئيس تشاد إلى الإمارات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

ورحب نائب الرئيس الإماراتي خلال اللقاء بمحمد إدريس ديبي، مشددا على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتي المجالات، واستعراض فرص تطويره بما يلبي تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام.

وأقام منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريما لرئيس تشاد والوفد المرافق، حضرها عدد من كبار المسؤولين في الإمارات.

الهيئة الإماراتية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي

وبحثت الهيئة الإماراتية لحقوق الإنسان، ومقرها في أبوظبي، مع وفد من البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم السبت.

والتقى رئيس الهيئة الإماراتية لحقوق الإنسان مقصود كروز، بوفد البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بحضور أمين عام الهيئة سعيد الغفلي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات لوسي بيرجر، وعدد من كبار المسؤولين ممثلي عدة دول في البرلمان الأوروبي.

واطلع الوفد خلال اللقاء على أهم مستجدات الهيئة وخططها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعد الثالثة للوفد والثانية هذا العام، ما يدل علي اهتمام البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها الهيئة الإماراتية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع المجتمع الدولي.

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السنوي للطب النووي والتصوير الجزيئي في دبي

انطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر السنوي الإماراتي الدولي الخامس للطب النووي والتصوير الجزيئي بالتعاون مع الجمعية العربية للطب النووي وذلك في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمشاركة 300 مختص من داخل الإمارات وخارجها بالإضافة إلى 35 محاضرا وخبيرا دوليا في مجالات الطب النووي والعلاج الإشعاعي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

ويعتبر المؤتمر الممتد على مدار يومين منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في تشخيص وعلاج الأورام باستخدام التصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي الجزيئي بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية ومناقشة نتائج العلاجات الحديثة وفق أحدث البروتوكولات الطبية.