وكيل التعليم بالجيزة يشارك في احتفالية يوم اليتيم

شارك سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة احتفالية دافئة بيوم اليتيم مع أبناء إدارة الدقي التعليمية فرحتهم، خلال الاحتفال المقام بـمدرسة الشهيد أحمد أبو دهب خلف الإعدادية بنين، بحضور قيادات التعليم والتنفيذيين بحي الدقي.

رافق "عطية" في هذه المناسبة الكريمة عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وعلى رأسهم هالة كمال، مدير عام إدارة الدقي التعليمية و إيمان كمال وكيل الإدارة ،والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي محسن عبدالرحمن نائب رئيس الحي، وهالة محمد عبدالعزيز، رئيس اللجان التنسيقية، زينب صديق مدير مكتبة الدقي بوزارة الثقافة، وقد ازدانت ساحة المدرسة بضحكات الأطفال ووجوههم المضيئة، في مشهدٍ تنساب منه مشاعر الوفاء والمسؤولية تجاه هذه الفئة الغالية من أبنائنا.

عطية: رعاية أبنائنا الأيتام واجب وطني

وأكد "عطية" أن رعاية أبنائنا الأيتام واجب وطني وإنساني، وأن التعليم احتواءٌ وصناعةُ أملٍ لا تقف عند الكتب والجداول، بل تتجاوزها إلى غرس القيم وترسيخ الانتماء، وقد تخللت الاحتفالية فقرات فنية، وتوزيع هدايا، وأنشطة دمج مجتمعي، في أجواء من الفرح والاعتزاز.