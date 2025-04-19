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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران: ختام الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية ومن المرجح عقد جولة ثالثة

إيران والولايات المتحدة
إيران والولايات المتحدة
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اختتمت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، ومن المرجح أن يعقد الجانبان جولة ثالثة من المحادثات في الأيام المقبلة.
وقال مراسل إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIB) إنه نظرًا لأجواء المحادثات البناءة، فمن المرجح أن تعقد الوفود الثلاثة لإيران وسلطنة عمان والولايات المتحدة جولة ثالثة من المحادثات في الأيام المقبلة.

المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران

وكانت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران قد بدأت اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفد إيراني بقيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووفد أمريكي بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات كانت قد أجريت السبت الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

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