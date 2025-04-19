خبير: محادثات إيران مع أمريكا تمثل تحولًا جذريًا في سياستها الدولية

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن التصريحات الصادرة عن وسائل الإعلام الإيرانية، إلى جانب الدراسات والتحليلات التي تنشرها مراكز الفكر الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية الإيرانية، تشير بوضوح، سواء بشكل مباشر أو ما بين السطور، إلى أن المحادثات الدائرة حاليًا تمثل تحولًا جذريًا في السياسات العامة لإيران، خاصةً تجاه الولايات المتحدة.

قبول طهران الدخول في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية

وأوضح أبو النور، أن قبول طهران الدخول في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، رغم العداء التاريخي والعقوبات التي فرضتها واشنطن وتسببت في خسائر اقتصادية وسياسية جسيمة لإيران، يدل على أن هناك تغيرًا كبيرًا في العقلية السياسية الإيرانية الحالية، وربما مراجعة شاملة للنهج المتبع في إدارة العلاقات الدولية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء، سواء تم بشكل مباشر أو غير مباشر مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يكشف عن رغبة فعلية من طهران في إعادة صياغة موقعها الإقليمي والدولي وفقًا لمعطيات جديدة.