زيارة ميدانية لمنطقة أتريبس الاثرية تنظمها كلية الآثار بجامعة سوهاج لطلابها

نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج الزيارة الميدانية الثالثة لمنطقة أتريبس الأثرية لطلاب المستوى الأول لاقسام الكلية (الآثار المصرية، والآثار الإسلامية، وترميم الآثار)، والذي يأتي ضمن أنشطة الجامعة واهتمامها الدائم بطلابها لرفع الوعي العلمي لديهم وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

وأكد النعماني، اهتمام الجامعة بتنظيم العديد من الزيارات للمواقع الأثرية والتراثية لتعريف الطلاب بأهمية التراث الحضاري والثقافي وتعزيز الهوية المصرية الوطنية وتقوية الانتماء، الي جانب إكساب الطلاب خبرات عملية متميزة تربطهم بواقع دراستهم الأكاديمية، و تطوير أساليب التعلم بما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم للتميز في سوق العمل.

منطقة أتريبس واحدة من المواقع الأثرية المهمة فى مصر

واوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية ان منطقة أتريبس بالشيخ حمد واحدة من المواقع الأثرية الهامة فى مصر، حيث تقدم لمحات فريدة عن تاريخها القديم الذى يمتد إلى فترات مختلفة من العصور المصرية، بدءًا من العصر البطلمى وصولًا إلى العصور الرومانية والبيزنطية، وتتميز المنطقة بمعابدها العريقة، مقابرها المنحوتة فى الصخر، بالإضافة إلى العديد من الاكتشافات التى كشفت عنها الحفائر، مما يعكس تأثرها بالثقافات المختلفة التى مرت عليها، مضيفا انه خلال الزيارة استمع الطلاب لشرح مفصل عن اثار منطقة أتريبس وأهم البعثات الاثرية التي تعمل بالمنطقة، الي جانب استعراض مكونات وبقايا الدير والكنيسة الأثرية الموجودين بالمنطقة.

شارك في الزيارة كلا من الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، الدكتور علاء الدين عبدالعال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود أحمد زرازير رئيس قسم الآثار الإسلامية، وتحت اشراف الدكتور محمود السيد محمد مدرس العمارة الإسلامية، الدكتور أحمد سيد مدرس الفنون القبطية الدكتور عادل رفعت مدرس الآثار المصرية، محمد السيد المعيد بقسم الآثار المصرية، وأسماء فرغل المعيدة بقسم الآثار الإسلامية.

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