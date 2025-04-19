أهم أخبار السعودية اليوم

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار السعودية يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

مكة تستضيف المعرض التوعوي بالأمن السيبراني في محطته السادسة

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية فعاليات المحطة السادسة للمعرض التوعوي للأمن السيبراني الذي تنظمه وزارة التعليم السعودية يومي 21 و 22 أبريل من العام الجاري، تحت شعار "لا تفتح لهم باب"، بحضور مساعد وزير التعليم السعودي للتطوير والتحول مرهف المدني، والمدير العام لتعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام وعدد من القيادات التعليمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم السبت.

ويهدف المعرض إلى رفع ونشر ثقافة الوعي وتعزيز مفهوم الأمن السيبراني بين الطلبة ومنسوبي إدارة التعليم وزوار المعرض، والتوعية بمخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال تنمية مفاهيم وأسس التعامل مع الأمن السيبراني، ويتضمن إقامة ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية مصاحبة وأركانا تفاعلية ومسابقات في الأمن السيبراني.

وتعكس هذه الحملة التوعوية المسؤولية تجاه الممارسات السيبرانية الآمنة وغرز ثقافة ومفاهيم الوعي بالأمن السيبراني وحماية أنظمة العمل لتعزيز قيم المحافظة على الأمن السعودي، ويعد المعرض في محطته السادسة امتدادا لهذه الجهود.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان بريس كلوتير أوليغي نغيما بفوزه بالانتخابات الرئاسية في الجابون

بعث خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لبريس كلوتير أوليغي نغيما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجابون، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم السبت.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لبريس كلوتير أوليغي نغيما، ولشعب الجابون المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لبريس كلوتير أوليغي نغيما بمناسبة فوزه بالانتخابات.

وعبر ولي العهد السعودي عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لبريس كلوتير أوليغي نغيما، ولشعب الجابون المزيد من التقدم والرقي.

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تختتم التصفيات الأولية لأكبر مسابقة قرآنية على مستوى دول البلقان

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة السعودية في البوسنة والهرسك، اليوم السبت، التصفيات الأولية لأكبر مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم في منطقة البلقان، في دورتها الثالثة، التي تنظمها بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في كوسوفا، وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا، وذلك بمشاركة 2350 متسابقا ومتسابقة من 22 دولة، وهي: كوسوفا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، إيطاليا، تركيا، اليونان، بلغاريا، التشيك، قبرص، سلوفينيا، كرواتيا، رومانيا، صربيا، إستونيا، بلجيكا، أوكرانيا، جورجيا، روسيا، بيلاروسيا، وسان مارينو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

وتأهل للتصفيات النهائية 160 متسابقا ومتسابقة، وستقام منافساتهم خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو من العام الجاري، بالعاصمة الكوسوفية بريشتينا، حيث يتنافسون في خمسة فروع: حفظ القرآن الكريم كاملا، حفظ عشرة أجزاء، حفظ خمسة أجزاء، حفظ جزأين، وتلاوة خمسة أجزاء نظرا، وجميعها مع حسن الأداء والتجويد، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة 500 ألف ريال، بينما تقدر التكلفة المالية للمسابقة حوالي 1.2 مليون ريال.