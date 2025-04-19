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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة البيئة تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

وتشاركهم الإحتفال بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة..

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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 فؤاد: مشاعر الأخوة والمحبة تتجلى بين عنصرى الأمة فى الاعياد والمناسبات لتعكس التماسك والوحدة بين أطياف الشعب المصرى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، بمقر الكنيسة الإنجلية بمصر الجديدة ، بحضور عدد من الوزراء وهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من ممثلى مختلف فئات المجتمع، مُعربةً عن خالص التهانى القلبية للقس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ، داعيةً الله أن يعيدها على قداسته بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن ينعم الله على شعب مصر بدوام الامن والوئام والإستقرار.

ولفتت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم،  إلى أن مشاعر الأخوة والمحبة تتجلى بين عنصرى الأمة فى الاعياد والمناسبات، وهى ما تعكس معدن المصريين الأصيل، وترسخ قيم المحبة والتلاحم بين كافة أبناء الشعب المصري.

وأكدت وزيرة البيئة، على الدور الكبير للكنيسة المصرية فى ترسيخ قيم المحبة والأخاء بين كافة أبناء الشعب المصرى، وهو ما يعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين المصريين بكافة أطيافهم، لافتةً إلى الدور الكبير للكنيسة فى دعم كافة القضايا وخاصة القضايا البيئية، وحرصها الدائم على توعية النشأ بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض.  

كما تقدمت د. ياسمين فؤاد بالتهنئة إلى العاملين المسيحيين بالوزارة وفروعها الإقليمية والجهات التابعة لها، متمنيًا لهم دوام النجاح والسداد لدعم  جهود الدولة فى دفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

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