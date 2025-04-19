جامعة سوهاج ووزارة التضامن الاجتماعي تؤهلان 2000 طالب وطالبة لسوق العمل

اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انطلاق برنامج اختراق سوق العمل، وذلك لتأهيل 2000 طالب وطالبة، و توفير أكتر من 1000 فرصة توظيف فعلية من خلال مؤتمر التوظيف الذي سيقام في ختام البرنامج، و سيشارك بها مايقرب من ٥٠ شركة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

البرنامج سيتمر في الفترة من الاربعاء 23 وحتي 30 أبريل

وأوضح النعماني ان البرنامج سيتمر في الفترة من الاربعاء 23 وحتي 30 أبريل الجاري، و يهدف الي تأهيل الطلاب للتعامل مع تحديات سوق العمل ومتطلباته وتعزيز المهارات المهنية واكسابهم الخبرات الميدانية كما يهدف الي التعليم والتدريب والتوظيف، مضيفا انه سيقام عدد من التدريبات في مجالات التسويق الرقمي ، التجارة الإلكترونية، البنوك والقطاع المالي، التكنولوجيا المالية، الموارد البشرية ، تطوير الأعمال، إنشاء المحتوى، وسيتم منح المشاركين شهادات معتمدة وسيتم التدريب من خلال مجموعة متميزة من المدربين والخبراء في المجالات المختلفه.

واضاف الدكتورخالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ان الكليات المستهدفة من التدريب هي كليات الحاسبات والمعلومات، التجارة، الحقوق، التربية، الزراعه ، العلوم، وكليه الآداب.



وجدير بالذكر ان علي الطلاب والخريجين الراغبين بالمشاركة في البرنامج يرجي التسجيل علي هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9FZZ-4lYj7-6zpJpQHl86QVpgmpIhq4lkXjXGsueZ3mnNQ/viewform?usp=heade