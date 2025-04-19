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السبت 19 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري
وزير العمل المصري ونظيره القطري
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التقى وزير العمل، محمد جبران، مع نظيره القطري ، علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم السبت، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتباحث الوزيران تفعيل سبل التعاون من خلال اللجنة المشتركة في ملفات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني بين البلدين لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل القطري.

تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به

وأكد الوزير جبران أن وزارة العمل المصرية لديها قاعدة بيانات تضم عمالة مصرية في كافة المجالات، موضحاً أن تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به،في تنقل الأيدي العاملة، وتسعى وزارة العمل خلال هذه الفترة على تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع كافة البلدان ..
واتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل ذات الإهتمام المشترك ..

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