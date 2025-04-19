حماس تعلن مقتل حارس الرهينة الإسرائيلي ومصيره أصبح مجهولًا

أعلنت حركة حماس يوم السبت مقتل العنصر المسؤول عن حراسة الرهينة الإسرائيلي ألكسندر عيدان، مشيرة إلى أن مصير الرهينة أصبح غير معروف.

وكان المتحدث العسكري لكتائب القسام قد صرح الثلاثاء الماضي أن الحركة فقدت الاتصال مع المجموعة التي كانت تحتجز الجندي الإسرائيلي بعد تعرض موقعهم لقصف مباشر.

وأضاف المتحدث عبر "تلجرام": "نعتقد أن الجيش الإسرائيلي يحاول عمدًا التخلص من ضغط ملف الأسرى ذوي الجنسيات المزدوجة لمواصلة حربه على شعبنا".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر حماس مقطعًا مصورًا للرهينة الإسرائيلي الأمريكي الذي احتجز منذ 7 أكتوبر 2023.

ألكسندر عيدان

وفي الفيديو غير المؤرخ، قدم الرهينة نفسه باسم ألكسندر عيدان، وقال إنه محتجز منذ 551 يومًا، متسائلًا عن سبب استمرار احتجازه ومتوسلًا للإفراج عنه.

جدير بالذكر أن حماس تنشر بين الحين والآخر مقاطع للرهائن المحتجزين، بينما ترفض إسرائيل هذه المقاطع وتعتبرها مجرد دعاية ضغط.