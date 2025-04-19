احترامًا للعلم ووفاءً للباحث.. جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه شرفية لأحد أبنائها بعد وفاته

شهدت جامعة سوهاج مناقشة رسالة دكتوراه للباحث الراحل إبراهيم محمود عبده شمسيه، المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لمناقشة رسالته العلمية.
الرسالة حملت عنوان: "توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية"، وتمت مناقشتها شرفيًا بحضور أسرته، وأعضاء لجنة الإشراف، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.
وفي مستهل المناقشة، أعرب الدكتور حسان النعماني عن خالص تعازيه لأسرة الباحث، مؤكدًا أن ما قامت به الجامعة يُعد سابقة في تاريخها، ويعكس احترام المؤسسة لقيمة العلم وتقديرها لجهود الباحثين، حتى في حال غيابهم.
الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيًا جاء حفاظًا على الملكية الفكرية للباحث
وأشار إلى أن الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيًا جاء حفاظًا على الملكية الفكرية للباحث، وضمانًا لعدم ضياع جهده العلمي، ومساهمة في تخليد ذكراه، إلى جانب تكريم أسرته ومواساتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.
ووجّه رئيس الجامعة، خلال الفعالية، بمنح أسرة الفقيد مكافأة مالية ودرع الجامعة، تقديرًا لجهود الراحل العلمية ومسيرته الأكاديمية المتميزة. كما أثنى على موضوع الرسالة التي تعكس رؤى حديثة في مجال الطاقة المستدامة، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقة.
إجراء مناقشة شرفية لرسالة الباحث الراحل
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم أن إدارة الجامعة استجابت سريعًا لطلب إجراء مناقشة شرفية لرسالة الباحث الراحل، تكريمًا لما بذله من جهد علمي متميز، مشيرًا إلى أن إبراهيم شمسيه كان يتمتع بأخلاق رفيعة والتزام أكاديمي شهد به كل من تعامل معه.
كما أشاد الدكتور محمود سالم، المشرف الرئيسي على الرسالة، بالموقف النبيل لرئاسة الجامعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحفظ الحقوق العلمية للباحث وتمنع أي محاولة لاستغلال بحثه أو نسبه إلى آخرين، كما تضمن إخراج عمله العلمي إلى النور ليكون مرجعًا يُنتفع به في مجال تخصصه.
وعبّرت أسرة الباحث الراحل عن امتنانها وتقديرها لجامعة سوهاج ورئيسها، الذي حرص على المشاركة في الجلسة، قائلة إن هذه اللفتة أدخلت عليهم قدرًا كبيرًا من العزاء والسرور، وجاءت بمثابة تكريم يليق بابنهم الراحل وجهده الطويل في البحث العلمي.
وتكوّنت لجنة الإشراف والمناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، وهم: الدكتور هاني الببلاوي (جامعة أسيوط)، الدكتور محمد فتوح (جامعة حلوان)، الدكتور محمود سالم (جامعة سوهاج)، الدكتور أشرف ميمي (جامعة حلوان)، والدكتور أحمد محمود (جامعة أسوان).