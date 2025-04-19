احترامًا للعلم ووفاءً للباحث.. جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراه شرفية لأحد أبنائها بعد وفاته

شهدت جامعة سوهاج مناقشة رسالة دكتوراه للباحث الراحل إبراهيم محمود عبده شمسيه، المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لمناقشة رسالته العلمية.

الرسالة حملت عنوان: "توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية"، وتمت مناقشتها شرفيًا بحضور أسرته، وأعضاء لجنة الإشراف، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي مستهل المناقشة، أعرب الدكتور حسان النعماني عن خالص تعازيه لأسرة الباحث، مؤكدًا أن ما قامت به الجامعة يُعد سابقة في تاريخها، ويعكس احترام المؤسسة لقيمة العلم وتقديرها لجهود الباحثين، حتى في حال غيابهم.

الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيًا جاء حفاظًا على الملكية الفكرية للباحث

وأشار إلى أن الموافقة على مناقشة الرسالة شرفيًا جاء حفاظًا على الملكية الفكرية للباحث، وضمانًا لعدم ضياع جهده العلمي، ومساهمة في تخليد ذكراه، إلى جانب تكريم أسرته ومواساتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ووجّه رئيس الجامعة، خلال الفعالية، بمنح أسرة الفقيد مكافأة مالية ودرع الجامعة، تقديرًا لجهود الراحل العلمية ومسيرته الأكاديمية المتميزة. كما أثنى على موضوع الرسالة التي تعكس رؤى حديثة في مجال الطاقة المستدامة، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقة.

إجراء مناقشة شرفية لرسالة الباحث الراحل

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم أن إدارة الجامعة استجابت سريعًا لطلب إجراء مناقشة شرفية لرسالة الباحث الراحل، تكريمًا لما بذله من جهد علمي متميز، مشيرًا إلى أن إبراهيم شمسيه كان يتمتع بأخلاق رفيعة والتزام أكاديمي شهد به كل من تعامل معه.

كما أشاد الدكتور محمود سالم، المشرف الرئيسي على الرسالة، بالموقف النبيل لرئاسة الجامعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحفظ الحقوق العلمية للباحث وتمنع أي محاولة لاستغلال بحثه أو نسبه إلى آخرين، كما تضمن إخراج عمله العلمي إلى النور ليكون مرجعًا يُنتفع به في مجال تخصصه.

وعبّرت أسرة الباحث الراحل عن امتنانها وتقديرها لجامعة سوهاج ورئيسها، الذي حرص على المشاركة في الجلسة، قائلة إن هذه اللفتة أدخلت عليهم قدرًا كبيرًا من العزاء والسرور، وجاءت بمثابة تكريم يليق بابنهم الراحل وجهده الطويل في البحث العلمي.

وتكوّنت لجنة الإشراف والمناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، وهم: الدكتور هاني الببلاوي (جامعة أسيوط)، الدكتور محمد فتوح (جامعة حلوان)، الدكتور محمود سالم (جامعة سوهاج)، الدكتور أشرف ميمي (جامعة حلوان)، والدكتور أحمد محمود (جامعة أسوان).

1000080730

1000080732

1000080731

1000080741

1000080779

1000080781

1000080742

1000080746

1000080744

1000080766

1000080735

1000080727

1000080717

1000080729

1000080723

1000080733

1000080737

1000080736

1000080740

1000080724

1000080745

1000080508

1000080739

1000080721

1000080765

1000080722

1000080511