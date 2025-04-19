طارق الشناوي: دعوات شطب محمد رمضان مبالغ فيها

علق الناقد طارق الشناوي علي إطلالة الفنان محمد رمضان التي أثارت جدلاً واسعاً وغضب كثيرين في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" :، قطعا ظهور الفنان محمد رمضان بهذا المظهر خطأ ولا يجوز منه ولكن رد الفعل العنيف الذي رأيته والدعوات التي تنادي بشطبه وإبعاده من النقابة وإدخاله السجن أري أنها مبالغة.

الدعوات التي تُقام ضد رمضان مبالغ فيها

وأضاف، الشناوي أنا لا أحجر علي غضب أي شخص ومن المؤكد أن رمضان لا يفكر مرتين وارتكب حماقات بلا شك.

وأوضح، أنه خلال الأيام الماضية قام رمضان بتصرف غريب من نوعه مع الفنانة ياسمين صبري داخل أحد التجمعات وأخطأ في حقها وتم تداول الواقعة وأصبحت حديث الساعة وبعدها قام بالاعتذار لها وهذا يؤكد أنه لا يدرك حجم وردود فعله.

وتابع الشناوي : أتذكر ذات مرة منذ سنوات أنه كان يقوم بإلقاء عملة دولارات في حمام سباحة في وقت كان الحال الاقتصادي المصري ليس في أفضل حال والشعب المصري يحتاج إلي الأموال فهذا بالطبع يثير غضب الملايين فرمضان بين الحين والآخر يرتكب خطأ فادحا في حق نفسه.

وأردف : لكل مقام مقال فعند الذهاب إلي اسكوتلندا يرتدون هناك التنورة وهذا بالنسبة لهم شىء عادي ولكن هو رجل مصري فهل يصح ارتداء ذلك رغم عادات وتقاليد المجتمع؟ بالطبع لا، فلا بد أن يفكر جيدا فيما يفعله لأنه لا يفكر في ردود الفعل ولكن يدرك الخطأ بعد ذلك فيجب أن يراجع ذاته.