وزير العمل يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في المملكة العربية السعودية عبد الله أبو ثنين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وشهد اللقاء استعراضاً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات العمل والتدريب والتشغيل وتنقل الأيدي العاملة. وأكدا على ضرورة تكثيف التنسيق الثنائي لتفعيل البرامج والمبادرات التي تعزز من فرص التعاون المشترك.

دعم لاتفاقية الفحص المهني والربط الإلكتروني

وتطرق النقاش إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تصدير كوادر مصرية مدرّبة ومؤهلة إلى سوق العمل السعودي، بما يضمن حقوقهم ويدعم احتياجات السوق من العمالة الماهرة. كما أثنى الطرفان على الجهود المبذولة في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، واعتبراه خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات العمل.

إشادة سعودية

من جانبه، أشاد الوزير السعودي محمد جبران بالخطوات التي تتخذها المملكة لتطوير منظومة العمل وتحسين بيئة التوظيف، مؤكداً على استعداد وزارة العمل المصرية لتوفير الكفاءات المطلوبة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي واحتياجاته المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المحافل العربية والدولية، بما يخدم ملفات العمل المشتركة ويسهم في توحيد الرؤى حيال التحديات التي تواجه أسواق العمل في المنطقة.