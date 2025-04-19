الجراحي: منطقة لوجستية متطورة في الغربية تخدم آلاف الصيدليات وتوفر آلاف الوظائف

تفقد الدكتور حسام الجراحي، المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مؤكدًا أنها أسهمت في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 90% منها لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تفاصيل المنطقة اللوجيستية بالغربية

وأضاف أن المنطقة، التي أُنشئت على مساحة 83 فدان، تضم بنية تحتية متكاملة تشمل محطات كهرباء ومياه وصرف صحي، وتم تسليمها للمطور التجاري بكفاءة عالية.

وكشف الجراحي عن اعتزام الوزارة الإعلان قريبا عن وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية جديدة بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن التحديات التي واجهت المشروع تم حل أغلبها.

منطقة لوجستية في كفر الشيخ

ومن جانبه، قال المهندس أشرف دوس، رئيس مجموعة "فيرنبرو جلوبال"، إن المجموعة ستنشئ منطقة لوجستية مماثلة في كفر الشيخ، مشيرا إلى نجاح النموذج المنفذ بالغربية.

وأوضح أن المخزن اللوجستي للأدوية بالغربية يقام على مساحة 31 ألف متر مربع ويخدم أكثر من 14 ألف صيدلية، إلى جانب مخزن إضافي على مساحة 60 ألف متر ضمن خطة التوسع.