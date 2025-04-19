طب طوارئ المنوفية يحصد المركز الأول في مسابقة الجامعات المصرية

حصل قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية على المركز الأول بالتعاون مع فريق جامعة بنها فى المسابقة العلمية لأقسام طب الطوارئ على مستوى الجامعات المصرية التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لطب الطوارئ بجامعة قناة السويس الذي عقد تحت عنوان ” قبول التحدي لمستقبل طوارئ أفضل” ، وذلك بمشاركه واسعه من النخبه من الاساتذه والخبراء الدوليين في مجال طب الطوارئ من مختلف دول العالم الى جانب حضور مكثف من اساتذه الجامعات المصريه والمتخصصين

رئيس الجامعة يهنئ فريق الأطباء

قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لفريق أطباء الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفيات الجامعة المشاركين فى المسابقة لحصولهم على المركز الأول على مستوى أقسام طب الطوارئ بجميع الجامعات المصرية المشاركةفي المسابقة وهي جامعات المنوفية وبنها وطنطا ،والمنصورةوالاسكندريةو القاهرة والاسماعيلية،وبورسعيدو الأزهر الزقازيق والمنصورة ،واسيوط ،والكليةالعسكريةوالطب العسكري، مشيرا إلي أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بجامعةالمنوفية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأطباء قسم الطوارئ.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أن قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة المنوفية من الأقسام المميزة، ويضم كوادر ذات مهارة عالية من أعضاء هيئة التدريس والتمريض.

الجامعه توفر التدريب المستمر الأطباء

و أوضح القاصد أن وحدة طب الطوارئ المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام فى إنقاذ المصابين واستقبال حالات الطوارئ وهو دور يحتاج إلى مهارة ودقة ويقظة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية توفر لهم الترتيب المستمر لاستمرار تميزهم وطالبهم بالاستمرار فى التميز والإطلاع على كل ماهو حديث فى مجال طب الطوارى للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

و أضاف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلي أن مشاركة القسم فى هذه المسابقة يأتى فى إطار التعاون وتبادل الخبرات بين أقسام الطوارئ المختلفة بالجامعات المصرية والدولية للوصول إلى افضل طرق التعامل مع الأزمات والكوارث و تقديم رعايةمتكاملة ،لمرضى ،الطوارئ ،موجها التهنئة للفريق طب الطواريء.