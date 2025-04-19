نجوم في مرمى النيران بسبب مظهرهم أو ملابسهم.. طارق الشناوي: محمد رمضان أخطأ لكن دعوات شطبه مبالغ فيها

أثار الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصرية والعالمية وأصبح حديث الساعة خلال الساعات الماضية بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا العالمي.

وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته ووصفها البعض بأنها لا تناسب ملابس الرجال وغير لائقه علي الإطلاق.

ولم يكن رمضان هو الأول الذي وضع في قفص الاتهام من قبل كثيرين، بل هناك نجوم آخرون أثاروا غضب الرأي العام بسبب تصرفاتهم ومظهرهم ففتحت "البوابة" الملف فكانت الإجابة في السطور التالية:

محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وأصبح حديث الساعة بسبب إطلالته في مهرجان "كوتشيلا" العالمي، والتي وصفها البعض بأنها تشبه "بدلة الرقص"، فيما قال آخرون إنها لا تناسب ملابس الرجال وغير لائقة قط بالإضافة إلى حركات الرقص التى كان يقوم بها.

وتقدمت العديد من البلاغات ضده وكان أبرزها تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، لـ"ظهوره ببدلة رقص مخلة بالآداب العامة وإهانة العلم المصري"، وجاء في البلاغ أن "الفنان محمد رمضان ظهر مؤخرًا بمهرجان كوتشيلا في أمريكا، والذي أساء فيه إساءة بالغة للدولة المصرية وشعب مصر بالكامل بل وللحضارة والفن المصري الأصيل".

وأضاف البلاغ: "رمضان تعدى على قيم وعادات المجتمع المصري وإهانة العلم المصري بعد ظهوره بارتداء حمالة صدر من الذهب أشبه ببدل الرقص التي ترتديها الراقصات، ثم قام برفع علم مصر والتلويح به بما فيه إهانة للعلم والرمز المصري، وهنا تكمن الطامة الكبرى في أن العديد من الشباب يقومون بتقليد المبلغ ضده في ملابسه وأدائه مما يعتبر خطرا على المجتمع المصري".

وتابع أن "محمد رمضان أساء إلى العلم المصري بعد أن قام برفعه بتلك الصورة المبتذلة وسط حلقات من الرقص الفج، وربطه للعلم والتلويح به بهذا الشكل الذي يعتبر إساءة إلي الدولة المصرية، مختتمًا بلاغه بطلب التحقيق فيه وإحالة محمد رمضان للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ولم تكن هذه الواقعة الأولي من تصرفات محمد رمضان الغريبة من نوعها بل دائمًا يُوضع في قفص الاتهام من قبل الجمهور بسبب أفعاله غير المفهومة علي الإطلاق وكان خلال الأيام الماضية قبل تلك الواقعة افتعل رمضان أزمة وهي تطاوله على الفنانة ياسمين صبري.

فخلال لقائهم في أحد التجمعات قد هنأته على برنامجه الجديد، قائلة: "مبروك يا ابني"، فردّ عليها قائلًا: "ابني؟.. إنتي مجنونة مما أثار هذا التصرف الغريب جمهور السوشيال ميديا لكنه سرعان ما عاد واعتذر لها عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك.

ويجز

وكرر المطرب ويجز هذه الأزمة في حفله الأخير مع المطربة أنغام، حيث ارتدى جاكت بأكمام مكشوفة، وانتقده الجمهور وشبه ملابسه بالملابس النسائية.

رانيا يوسف

تسببت الفنانة رانيا يوسف في أزمة كبيرة لنفسها خلال السنوات الماضية، بعد ظهورها على السجادة الحمراء وهى مرتدية فستانًا أسود شفافًا بلا بطانة حيث أظهر جزءا كبيرا من جسدها، وتطور الأمر إلى تقديم بلاغات ضدها بتهمة إفساد الأخلاق والتحريض على الفسق.

مما اضطرها للظهور في إحدي البرامج التليفزيونية وقتذاك لتبرير موقفها وتأكيدها أن "بطانة الفستان" كانت موجودة ولكنها اترفعت أثناء حركتها ولم تنتبه لذلك، وقامت بإلقاء اللوم أنذاك على أحد المصورين الذي تعمد التقاط صورتها من الخلف دون أن ينبهها.

عمرو دياب

وفاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره خلال السنوات الماضية في البوستر الدعائي لأغنيته "اللوك الجديد" بارتداء قميص شبكي مفتوح الصدر باللون الأبيض؛ ما أظهر تفاصيل جسده، وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، على هذا اللوك الغريب باستهجان كبير.

ولم يكن التصرف الغريب للهضبة بل تعرض لعدد من الانتقادات الأخري بسبب اختياراته الغريبة لملابسه، فكانت في إحدى المرات بسبب ارتدائه حلقا في أذنيه، ومرة أخرى بسبب ظهوره وهو يمسك بشنطة حريمي.

ومرة بسبب وضعه قلادة جعلته محل انتقادات من بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم هذا الهجوم إلا أنه لم يخرج للرد في أي مرة يتعرض فيها لهجوم عنيف بل يرحب بكل التعليقات والانتقادات سواء كانت إيجابية أو سلبية.

أحمد سعد

ويعد المطرب أحمد سعد من المطربين الذين أغضبوا جمهورهم بسبب تصرفاته حيث ظهر سعد بإطلاله غريبة للغاية وتعد من أغرب إطلالاته التي ظهر بها حيث ظهر أحمد سعد مرتديًا بدلة "كات" سوداء وتحته قميص شفاف بأكمام شبكة حريمي وحلق، حيث تفاجأ الجمهور بهذا اللوك، مما عرضه لانتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر مرة أخري وهو يرتدى تيشرت شبك مقطع من عند الرقبة والصدر، ونسق معها بنطلون جبردين، مزين بالجيوب، كما أنه تعرض للهجوم أيضًا ووصفه البعض بأنه لا يليق به.

سعد لمجرد

كما تعرض المطرب سعد لمجرد للعديد من الانتقادات والهجوم العنيف بسبب ارتدائه لملابس غريبة، مما جعله يتعرض لانتقادات عديدة، وكان آخرها ارتداؤه ما يشبه الفستان، لدرجة أن البعض وصفه بأنه يرتدي ملابس النساء.

حسن أبو الروس

كذلك تعرض الفنان حسن أبو الروس لكثير من النقد والهجوم، وكان أبرزها عندما ظهر بإطلاله غريبة عندما كان بأحد المهرجانات خلال السنوات الماضية وارتدى فستانا نسائيا، وبه العديد من الألوان مما وضعه البعض في قفص الاتهام وأثار بإطلالته غضب كثيرين.

أحمد الفيشاوي

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، غضب الجماهير، خلال الفترة الماضية من حفل العرض الخاص لفيلمه الجديد "بنقدر ظروفك" حيث إن تصرفات الفيشاوي الصغير لاقت هجومًا عنيفًا ولم تكن عادية ووصفوها بـ"الغريبة"، حيث وصل إلى دار العرض الخاص لفيلمه مستقلًا سيارة فارهة، وبرفقته بطلة العمل مي سليم.

كما أثار الجدل حولهما بسبب تقبيله يديها على السجادة الحمراء وحرصه على إبعاد المصورين عنها كما ظهر مرتديًا بدلة سوداء، مزينًا بالاكسسوارات البيضاء وارتدي "حلقًا" بأذنيه ما تسبب في فتح نار الهجوم عليه من جانب الجماهير، الذين يرفضون تقليد مشاهير الغرب التي تعد غير مناسبة له.

ولم تكن هذه المرة الأولي للهجوم علي الفيشاوي بسبب تصرفاته وكان آخرها كان له ظهور صادم أمام الكعبة وتعرض لهجوم شرس حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور للفيشاوي خلال تأديته مناسك العمرة بالحرم المكي وسط حالة من الغضب والجدل الكبير.

وشن الجمهور والمتابعون هجوما كبيرا عليه بسبب ظهوره أمام الكعبة والتاتوه يملأ جسده الأمر الذي اعتبره البعض أنه حرام شرعا ولا يجوز.

أحمد مجدي

كما قام الفنان أحمد مجدي بجلسة تصوير غريبة للغاية لم يظهر بها من قبل حيث ارتدى قميصا شفافا باللون الأسود يظهر تفاصيل جسده بشكل بارز مما وضعه في هجوم عنيف من قبل متابعيه والجمهور.

عمرو سعد

وأيضا تعرض الفنانى عمرو سعد لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية حيث ظهر بإطلاله لم يتوقعها جمهوره منه قط حيث ظهر مرتديا بقميص شفاف يشبه ملابس النساء، ظهر من خلاله وشم مرسوم على صدره، مع عقد على الرقبة، مما أثار الجدل حوله وتداولت عدة تعليقات سلبية من الجمهور على إطلالته الأخيرة.

نقابة الموسيقيين تدخل علي الخط

أكدت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان صحفى ردًا على ما أثير مؤخرًا حول الفنان محمد رمضان والزى الذى ارتداه في حفله الأخير فى أمريكا قائلة:

"رمضان ينتمى إلى نقابة المهن التمثيلية وهى الجهة الوحيدة المختصة به، وعندما يحصل على تصريح لحفل يكون طبقًا للنقابات الفنية الثلاث وهى التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك على خلفية إطلالته في مهرجان "كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية".

وقد أثار الفنان محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها غير مناسبة، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.

رأي النقاد

دعوات مبالغ فيه

علق الناقد طارق الشناوي علي إطلالة الفنان محمد رمضان التي أثارت جدلًا واسعًا وغضب كثيرين في مهرجان "كوتشيلا فالي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، قطعا ظهور الفنان محمد رمضان بهذا المظهر خطأ ولا يجوز منه ولكن رد الفعل العنيف الذي رأيته والدعوات التي تنادي بشطبه وإبعاده من النقابة وإدخاله السجن أري أنها مبالغة.

وأضاف، أنا لا أحجر علي غضب أي شخص ومن المؤكد أن رمضان لا يفكر مرتين وارتكب حماقات بلا شك، وأوضح، أنه خلال الأيام الماضية قام بتصرف غريب من نوعه مع الفنانة ياسمين صبري داخل أحد التجمعات وأخطأ في حقها وتم تداول الواقعة وأصبحت حديث الساعة وبعدها قام بالاعتذار لها وهذا يؤكد أنه لا يدرك حجم وردود فعله.

ولفت قائلا: أتذكر ذات مرة منذ سنوات أنه كان يقوم بإلقاء عملة دولارات في حمام سباحة في وقت كان الحال الاقتصادي المصري ليس في أفضل حال والشعب المصري يحتاج إلي الأموال فهذا بالطبع يثير غضب الملايين فرمضان بين الحين والآخر يرتكب خطأ فادحا في حق نفسه.

وتابع: لكل مقام مقال فعند الذهاب إلي اسكوتلندا يرتدون هناك التنورة وهذا بالنسبة لهم شىء عادي ولكن هو رجل مصري فهل يصح ارتداء ذلك رغم عادات وتقاليد المجتمع؟ بالطبع لا، فلا بد أن يفكر جيدا فيما يفعله لأنه لا يفكر في ردود الفعل ولكن يدرك الخطأ بعد ذلك فيجب أن يراجع ذاته.