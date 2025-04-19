6 جلسات نقاشية و4 ورش عمل مجانية في مهرجان كايروترونيكا

يقدم مهرجان كايروترونيكا هذا العام برنامجًا متنوعًا من النقاشات المفتوحة والعروض الأدائية والمحاضرات، التي تستعرض تقاطعات الفن والتكنولوجيا والبيئة والثقافة في سياقات عالمية ومحلية. في الفترة من 21 إلى 28 أبريل 2025 الجاري.

تنطلق فعاليات برنامج النقاشات وورش العمل يوم الثلاثاء 22 أبريل، بجلسة تعريفية في مؤسسة أرض للفنون الساعة 6 مساءً، حول برنامج الإقامة الفنية "إعادة تخيّل الروابط" المقام في ألمانيا بالتعاون مع معهد جوته ومركز ZKM للفن والإعلام في كارلسروه، ويُقدم الجلسة تينا لورينز (ZKM، ألمانيا).

برنامج النقاشات

أما يوم الأربعاء 23 أبريل، فيُقام في الهنجر الساعة 7 مساءً لقاء بعنوان "محاكاة برية: مستقبل الطعام الهجين"، ويجمع ما بين جلسة نقاش وتذوق فني بمشاركة هالة بركات (مصر)، وسام مسعود (مصر)، زاك دينفيلد (جينوميك جاسترونومي، الولايات المتحدة الأمريكية/النرويج)، وتيسر الجلسة مروة بن حليم (مصر).

تتواصل النقاشات يوم الجمعة 25 أبريل في ساحة روابط للفنون، بجلسة أولى الساعة 7 مساءً بعنوان "التيارات التي نحملها"، من تنسيق هنا الببلاوي (مؤسسة أرض للفنون، مصر)، ومشاركة جولي ناجام (جامعة وينيبيغ، كندا) وسانتياغو إسكوبار-جاراميلو (كولومبيا). يليها في الثامنة مساءً عرض أفلام تحت عنوان "إيكولوجيات منكوبة: عوالم مقاومة"، يضم مجموعة من الأعمال المختارة من تنسيق أوديسا وارين، زيجرون سالمانيان وأنجلينا راداكوفيتش (ذا موزاييك رومز، المملكة المتحدة)، وريم شديد (عملت سابقًا في مركز بيروت للفن، لبنان).

في يوم السبت 26 أبريل، تستضيف ساحة روابط للفنون جلستين نقاشيتين متتاليتين؛ الأولى الساعة 6 مساءً بعنوان "طبيعة الشبكات: فن الوسائط الجديد العربي ضمن نظام بيئي عالمي" بمشاركة أحمد الليثي (كايروترونيكا، مصر)، أيمن غربي (إنترفيرنس، تونس)، وبراديب شارما (مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الإمارات العربية المتحدة). تليها الساعة 7 مساءً جلسة بعنوان "مدن تخمينية وبيئات ما بعد الطبيعة"، بمشاركة جوى الخش (كندا/سوريا) وماشَا كيراسيروفا (جامعة نيويورك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة)، وتيسير فريدة يوسف (مصر).

ويُختتم البرنامج يوم الأحد 27 أبريل في ساحة روابط للفنون بمحاضرة أدائية تحمل عنوان “الوطن: أجساد خارج المكان، ثقافات خارج الزمان”، يقدّمها كل من رانيا جعفر (مصر/ألمانيا) وسامح الطويل (مصر/ألمانيا)، في تمام الساعة 8 مساءً.

برنامج الورش

أما برنامج الورش ففي 22 أبريل، سيُقدّم الفنان أدييمي أديجيبسان (كندا) محاضرة تفاعلية في مؤسسة أرض للفنون من الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً حول كيفية استخدام مفاهيم الأفروفيوتشرزم والسرديات التأملية الأفريقية كأدوات فعّالة لإنهاء الاستعمار من الخيال، حيث يستكشف المشاركون في هذه الجلسة دور المخيلة والممارسات الإبداعية في إعادة كتابة الأساطير واستعادة السرديات لمواجهة الخطابات الثقافية السائدة حول الجماعات السوداء. في هذه الجلسة، سيتم التطرق أيضًا إلى أهمية الأفروفيوتشرزم كأداة في السياقات التعليمية مع التركيز على الأجيال الشابة.

من 23 إلى 25 أبريل، سيُقدّم مارك لي (سويسرا) بالتعاون مع يارا مكّاوي (مصر) ورشة عمل في مدرار للفن المعاصر من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، حيث سيتعرّف المشاركون على كيفية دمج التكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات لإعادة تشكيل البيئة باستخدام الذكاء الصناعي كأداة إبداعية لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة. سيتعلم المشاركون الأساسيات العملية لتطوير الويب واستخدام الذكاء الصناعي في سرد القصص التي تعيد تصور مستقبلات ممكنة.

في 26 أبريل، ستُقدّم الفنانة راحلة (كندا/إيران) ورشة عمل حول استخدام منصة STYLY لإنشاء مشاريع واقع معزز (AR) في مدرار للفن المعاصر من الساعة 2 ظهرًا حتى 5 مساءً، حيث ستشمل الورشة مقدمة عن تاريخ تقنيات الواقع المعزز وأمثلة فنية لأعمال تم إنتاجها باستخدام المنصة، كما سيتعلم المشاركون كيفية بناء مشاريعهم الخاصة باستخدام هذه التقنية.

في نفس اليوم من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً، سيُقدّم مارك إجلوليورتي (كندا) ورشة عمل في مدرار للفن المعاصر حول كيفية تصميم ساحات التزلج الخيالية، حيث سيشمل العمل نقاشات ونشاطات عملية في التصميم لابتكار فضاءات عامة تعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية