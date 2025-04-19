برلماني يهنئي البابا تواضروس والشعب المصري بعيد القيامة المجيد

تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، بأصدق التهانى لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

قال اللواء طارق نصير أن الكنيسة المصرية دائماً ما تضرب أروع الأمثلة فى تماسك النسيج الوطنى وتقدم نموذجا فريدا في وحدة وترابط الأمة المصرية.

استقرار الوطن

وأضاف نصير ان التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية كان وسيظل الركيزة الأساسية وصمام الأمان لترسيخ دعائم الانتماء والاستقرار بوطننا الحبيب مصر.

داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

و علي قداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية وأن يديم على وطننا الغالي مصر نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

