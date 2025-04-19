متحدث الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الحرب هي العائق الأكبر أمام تقديم المساعدات لسكان غزة

أكد ينس لاركيه متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الحرب هي العائق الأكبر أمام تقديم المساعدات لسكان غزة، حيث تعقدت الأمور في الأشهر الـ 6 الماضية والمدنيون يعانون بشدة جراء التصعيد بغزة بعد كسر اتفاق وقف اطلاق النار.

ودعا لاركيه - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - كل الأطراف المعنية بحشد كل الجهود الممكنة لادخال المساعدات الإنسانية وللوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار مرة أخرى حيث أن المخزون من المواد الغذائية والطبية ينفذ تماما والقطاع أصبح في حاجة ماسة الى كل الاحتياجات الأساسية وهو ما يتطلب وقفا لإطلاق النار.

وقال "إن هناك الكثير من العقبات أمام تقديم المساعدات لسكان غزة خاصة في طرق الوصول الى الشمال والأمر نفسه أيضا في الجنوب، لذلك هناك حاجة إلى المسارات الأمنة للوصول إلى المناطق كافة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية لدعم القطاع الصحي".

المساعدات الإنسانية

وشدد على ضرورة وقف تلك العدائيات والانتهاكات الخطيرة وفتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى كل المحتاجين قبل أن تحدث كارثة أكثر تعقيدا.

وأوضح أن الحرب هي العائق الأكبر أمام تقديم المساعدات لسكان غزة، حيث تضع السلطات الإسرائيلية الكثير من العراقيل أمام الحملات الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية ولا تتجاوب السلطات الإسرائيلية المعنية مع جهود التنسيق لذلك تلك الحملات لا يمكنها الوصول الى كل ارجاء قطاع غزة.

وقال لاركيه "نطالب بوقف الحرب والقتال في القطاع وفتح كل المعابر المؤدية إلى غزة أولا وبعد ذلك يتم التفاوض على ادخال المساعدات وتوزيعها على كل سكان القطاع بشكل الفعال لضمان أمن وسلامة المواطنين خاصة النساء والأطفال".

وأضاف "كما نطالب بفتح مسارات آمنة ودائمة للوصول الى كافة أرجاء قطاع غزة لتقديم المساعدات والرعاية الصحية"، لافتا إلى أن هناك اتصالات يومية على كافة الأصعدة ونحاول الوصول الى كافة المسؤولين والمعنيين من أجل التنسيق لادخال المساعدات وايجاد أي انفراجة بهذا الشأن لكن نجد صعوبة في تلك الشئون حيث تقابل تلك المحاولات بالرفض والعراقيل الممنهجة من الجانب الإسرائيلي.