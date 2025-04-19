"مستقبل مصر" و"السلع التموينية" يشكلان جبهة موحدة لتأمين احتياطي القمح في البلاد

أعلن الدكتور حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع "مستقبل مصر" ساهم في التوسع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، لافتا إلى أن الأراضي المزروعة للمرة الأولى حققت إنتاجية تبلغ طن للفدان، وترتفع إلى 2.5 طن في السنة الثانية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأشار إلى أن مستقبل مصر نجح في التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح منذ نوفمبر الماضي، ويجري التفاوض حاليًا على استيراد 1.484 مليون طن جديدة خلال الشهرين المقبلين لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.

وشدد الجراحي على أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة السلع التموينية يمثل نموذج مثالي للتكامل بين مؤسسات الدولة.