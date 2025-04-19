ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"مستقبل مصر" و"السلع التموينية" يشكلان جبهة موحدة لتأمين احتياطي القمح في البلاد

حسام الجراحي القائم
حسام الجراحي القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن الدكتور حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع "مستقبل مصر" ساهم في التوسع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، لافتا إلى أن الأراضي المزروعة للمرة الأولى حققت إنتاجية تبلغ طن للفدان، وترتفع إلى 2.5 طن في السنة الثانية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأشار إلى أن مستقبل مصر نجح في التعاقد على استيراد نحو 1.2 مليون طن من القمح منذ نوفمبر الماضي، ويجري التفاوض حاليًا على استيراد 1.484 مليون طن جديدة خلال الشهرين المقبلين لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.

وشدد الجراحي على أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة السلع التموينية يمثل نموذج مثالي للتكامل بين مؤسسات الدولة.

استيراد القمح مستقبل مصر الاحتياطي الاستراتيجي الأمن الغذائي القمح المستورد هيئة السلع التموينية الزراعة في مصر إنتاج القمح