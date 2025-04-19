حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

توجه حزب حماة الوطن، بأصدق وأخلص التهاني القلبية، لجميع أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الحزب: تحل علينا هذه الأيام احتفالية أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، سائلين الله أن يديم على مصرنا الغالية المحبة والسلام والأمان والاستقرار.

روابط المحبة

ويشير حماة الوطن، إلى حالة التآخي بين أبناء الشعب المصري، والتي تكشفها هذه المناسبات، تؤكد على روابط المحبة والترابط بما يحقق للدولة المصرية أمنها وتستقرارها، واستكمال نهضتها وتقدمها.

ويشيد الحزب في هذه المناسبة بجهود قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في دعم أواصر المحبة بين أبناء الوطن، وكذلك إرساء قيم التسامح.