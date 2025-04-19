تهديدات ترامب تدفع كندا لتسريع مشاريع التعدين

تسعى كندا إلى تسريع تطوير مشاريع التعدين، خاصة في منطقة "رينج أوف فاير" الغنية بالمعادن في شمال أونتاريو استجابةً لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات الكندية ورغبته في الحصول على المعادن الحيوية.

وتتضمن هذه المنطقة احتياطيات كبيرة من النيكل والكروميت والزنك والبلاتين والنحاس ومعادن حيوية أخرى.

ووعد زعيم المحافظين المعارض، بيير بويليفر، بالحصول على جميع التصاريح الفيدرالية للتعدين في هذه المنطقة في غضون ستة أشهر، مع تخصيص مليار دولار لبناء شبكة طرق تسهّل الوصول إليها. من جانبه، تعهد زعيم الليبراليين، مارك كارني، بالعمل عن كثب مع حكومة أونتاريو لتطوير المنطقة بسرعة، وفقا لشبكة "بلومبرج ".

وقدّمت حكومة أونتاريو تشريعًا يهدف إلى تسريع تطوير المناجم من خلال تصنيف بعض المشاريع كمناطق اقتصادية خاصة، بما في ذلك "رينج أوف فاير". صرّح رئيس الوزراء دوغ فورد بأن الحاجة إلى تسريع مشاريع التعدين تأتي كرد مباشر على تهديدات ترامب.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات مخاوف بين الجماعات الأصلية التي تؤكد على ضرورة إجراء مشاورات واحترام حقوقها.

ودعا زعماء قبائل أونتاريو إلى حوار حقيقي يستند إلى الاعتراف بسلطة الأمم الأولى وموافقتها والازدهار المشترك. أكد سول ماماكوا، عضو الحزب الديمقراطي الجديد الذي يمثل منطقة "كييوتينونج" حيث تقع "رينج أوف فاير"، أن الأراضي ليست للبيع، وأنه يجب الاعتراف بالمعاهدات وتقاسم فوائد الموارد.

تأتي هذه التطورات في سياق اهتمام ترامب المتزايد بموارد كندا من المعادن الحيوية، حيث اقترح سابقًا ضم كندا كولاية أمريكية 51.

بينما تم التقليل من شأن تعليقاته في البداية، إلا أن التوترات التجارية المتزايدة سلطت الضوء على أهمية هذه الموارد.

قالت تريسي هيوز، المديرة التنفيذية لمعهد المعادن الحرجة، إنه بالنظر إلى اعتماد الولايات المتحدة الاقتصادي على المعادن، ليس من الواضح سبب عزلة البلاد لجارتها التي تمتلك كل هذه الموارد.

ووصفت حرب الرسوم الجمركية قائلةً: "إن ما يحدث الآن أشبه بكوميديا سوداء".

كما تواجه كندا تحديًا في تحقيق توازن بين تطوير مواردها المعدنية الحيوية بسرعة لتلبية الطلبات الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، وبين ضمان احترام حقوق الجماعات الأصلية والالتزامات البيئية، سيكون النجاح في هذا المسعى حاسمًا في تشكيل مستقبل العلاقات التجارية لكندا ودورها في سوق المعادن الحيوية العالمية.