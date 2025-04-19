نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة نيابة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة زيارة لمطرانية طموه بمركز أبو النمرس وكان في استقبال نائب المحافظ نيافة الانبا صموئيل أسقف طموه توابعها والقمص بموا مرقس وكيل المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المطرانية والقمص كيرلس صبحي وكيل المطرانية المطرانية والقس باسبليوس سمير لجنة العلاقات العامة.

محافظ الجيزة يقدم تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد



ونقل نائب المحافظ تهنئه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور.



وأشار إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته البالغة علي الفرحة التي تعم مصر هذه الأيام بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين مشيرا إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة رافق نائب المحافظ خلال الزيارة زينهم ادريس رئيس مركز أبو النمرس.