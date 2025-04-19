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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمل الحناوي: حدة الصراع بين واشنطن وطهران زادت بعد عودة ترامب

الاعلامية أمل الحناوي
الاعلامية أمل الحناوي
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قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن أنظار العالم اتجهت اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما حيث انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني، بعد استضافة سلطنة عمان مطلع الأسبوع الماضي للجولة الأولى للمحادثات والتي تم وصفها بالإيجابية إلى حد كبير.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحادثات انطلقت بين الجانبين في مقر السفارة العمانية بروما، وسط احتمالات التهدئة والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة المقبلة، حيث ترأس الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي بالشرق الأوسط، فيما ترأس وفد طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

العلاقات الأمريكية الإيرانية

وتابعت: «على مدار العقود الماضية، ظلت العلاقات الأمريكية الإيرانية ساحة صراع متقلبة تتراوح بين تهديدات المتبادلة والمفاوضات الهشة، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، زادت حدة التصعيد وبدت العلاقات متجهة اكثر نحو التوتر والخلاف».

الإعلامية أمل الحناوي البرنامج النووي الإيراني العاصمة الإيطالية روما ستيف ويتكوف سلطنة عمان