تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مساء السبت 19 أبريل 2025

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، 19 أبريل 2025، تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ، مستوى 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم السبت

البنك الأهلي: بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك مصر : سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة : سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي : بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس : سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.

يذكر أن خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 2.25%، في اجتماعها الخميس الماضي، لتصل إلى 25%، و26%، و25.50%، للإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسية أدى إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه .