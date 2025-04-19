التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلى أكثر من 56 ألف طن منذ بدء موسم التوريد يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، وهو رقم يقترب من معدلات نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 60 ألف طن.

وأكد الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم خلال جولة تفقدية للمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

المستهدف هذا العام

أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، مقارنة بـ3.4 مليون طن تم توريدها في 2024، و3.8 مليون طن في 2023.

وأوضح أن استهلاك مصر من القمح التمويني يتراوح بين 9 إلى 9.5 مليون طن سنوي، وتغطي الدولة جزءًا كبيرًا منه من الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد الباقي من مناشئ متعددة.

زيادة أسعار التوريد

كما لفت إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى 2200 جنيه للطن، بما يعادل 288 دولار، وهو أعلى من السعر العالمي الذي يتراوح بين 250 و260 دولار للطن.