المئات يشيعون جثمان الربان مصطفى الميقاتي كبير مرشدين قناة السويس بالبحيرة

شيع المئات من أهالي مدينة رشيد في محافظة البحيرة، جثمان الربان مصطفى الميقاتي كبير مرشدين قناة السويس، الذي توفي خلال أداء عمله، حيث تعرض لحادث أليم إثر سقوطه في المياه خلال النزول من السفينة بغاطس السويس، وذلك بعد قيامه بإرشاد أحد السفن.

صلاة الجنازة علي الربان مصطفي الميقاتي

وأدي المئات صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد زغلول بمدينة رشيد ظهر اليوم السبت، تم تشييع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة رشيد اليوم السبت، حيث تعرض الفقيد لحادث أليم بسبب سقوطه في المياه خلال نزوله من السفينة بغاطس السويس بعد قيامه بإرشاد أحد السفن.

ومن جانبه نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكافة العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى وفاة الربان مصطفى الميقاتي، شهيد الواجب الذي توفي خلال تأدية عمله.

وأعرب العاملون عن خالص تعازيهم في فقدان أحد مرشدي القناة الأكفاء ممن عرفوا بدماثة الخلق والخبرة الطويلة، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

سفينة أيفر جيفين

يشار إلى أن الربان مصطفي الميقاتي واحدا من أكفأ مرشدي قناة السويس، والذي شارك في أعمال أيفر جيفين وإرشادها لعبور قناة السويس بعد إعادة تعويمها مرة أخري، وتم تكريمه من الفريق أسامة ربيع لجهوده.

واحتفلت قناة السويس بيوم التفوق « ذكري تعويم السفينة ايفر جيفين»، قبل أيام بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من ممثلي الجهات الدولية المعنية بالملاحة بقناة السويس.