«الجزار»: فرق طبية وطوارئ على مدار الساعة لتأمين احتفالات شم النسيم بالقاهرة

تفقد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، سير خطة التأمين الطبي الخاصة بأعياد شم النسيم، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال فترة الاحتفالات، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وبإشراف محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

في هذا السياق، أكد الدكتور الجزار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية، وتنفيذ خطة متكاملة ذات شقين (وقائي توعوي – علاجي)، تشمل التدخل السريع والتعامل مع أي طارئ طبي على مدار الساعة.

أولاً: الإجراءات العلاجية

تواجد دائم لمديري عموم المستشفيات والفِرق الإشرافية مع المرور المستمر على مدار اليوم.

تشكيل لجان إدارة أزمات تعمل على مدار الساعة داخل كل مستشفى.

تعزيز الأطقم الطبية والمعاونة بأقسام الطوارئ، والجراحة، والرعاية المركزة، والحروق، والسموم.

التأكيد على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، مع التنسيق بين المستشفيات عند الحاجة.

تفعيل فرق الانتشار السريع لدعم المستشفيات بالكوادر الطبية عند الضرورة.

التنسيق مع مستشفيات الإحالة لتقديم خدمات طبية عاجلة ومتكاملة في أي وقت.

ثانياً: الإجراءات الوقائية والتوعوية

انعقاد لجان الأزمات في جميع المناطق الصحية بالقاهرة.

تواجد دائم لمديري المناطق الصحية لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية.

مضاعفة نوبتجيات الطوارئ بجميع مراكز الرعاية الأولية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة.

مراجعة وتأكيد توافر الأمصال والطعوم بجميع المراكز الطبية.

تشغيل مراكز الطوارئ وفقاً للتقسيم التالي: مراكز المرحلة الأولى: تعمل 24 ساعة. مراكز المرحلة الثانية: تعمل 12 ساعة. باقي المراكز: من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

تنظيم حملات تثقيفية مكثفة للتوعية بأهمية الإجراءات الوقائية، ومنع التزاحم، وغسل اليدين بانتظام.

التعاون بين فريق التثقيف الصحي وفريق المبادرات لتنظيم حملات توعية وخدمات طبية متنقلة في أماكن التجمعات، مثل الحدائق والنوادي والكنائس.

تنفيذ قوافل طبية متخصصة في عدة مناطق، وتركّز العيادات الطبية المتنقلة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وحديقة الأزهر، في تخصصات الباطنة، والأطفال، والأسنان، والإسعافات الأولية، وذلك من السبت إلى الإثنين.

غرفة طوارئ على مدار الساعة

أكد الدكتور حمودة الجزار على استمرار غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة في عملها على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الصحي أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي طارئ طبي، مشددًا على أن جميع القطاعات الصحية تعمل بالتنسيق التام مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة خلال أعياد شم النسيم.