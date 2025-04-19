" الجيزة " تفوز بخماسية على فريق 360 الحربي في دوري الدرجة الأولى للشركات

فاز فريق كرة القدم الخماسية بديوان عام محافظة الجيزة على فريق مصنع 360الحربي بنتيجة 5/ 1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت الموافق 19 / 4 /2025 بالدوري العام للشركات للموسم الرياضي 2025 والذي يقام بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة .

قاد الفريق هشام مصطفى الجندي رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة والمدير الإداري للفريق والكابتن سامي عبد الله المدرب العام للفريق ومن اللاعبين محمد مجدي وصالح محمد وسعيد محمود وإبراهيم سامي وحسن شحاته وكيمو حنفي ومحمد حامد وعادل أبو ضياء ورمضان محمد فهمي وصفوت عبد الحليم وإبراهيم فوزي .

ز اللاعب كيمو حنفي يحرز أول هاتريك في بطولة الشركات هذا الموسم

دوري العام للشركات "للموسم الرياضي 2025

وأشاد جميع الحاضرين بالأداء المميز والبطولي لفريق ديوان عام محافظة الجيزة وبحسن التنظيم والانسجام بين اللاعبين ، وقد أحرز اللاعب كيمو حنفي أول هاتريك في بطولة الشركات هذا الموسم .

كما تعد مشاركة فريق المحافظة بالدوري العام هي المشاركة للعام السابع على التوالي ، ويأتي هذا الفوز إستكمالا للانتصارات التي حققها فريق المحافظة في إطار منافسات الدوري في السنوات الماضية سواء في دوري الشركات أو دوري المصالح الحكومية بالجيزة ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة إصرار الفريق على تحقيق الفوز ورفع اسم المحافظة عاليا تحت رعاية السيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

و وجه الكابتن هشام الجندي رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع اللاعبين وللجهاز الفني والإداري على رفع إسم المحافظة عاليا .

سكرتير عام محافظة الجيزة يدعم الفريق والإتحاد الرياضي للشركات على التنظيم الجيد

كما يوجه الشكر محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة على دعمها المتواصل للفريق وكذلك للاتحاد الرياضي للشركات على التنظيم الجيد والإدارة المتميزة للبطولة مما جعلها تظهر بشكل يليق بمنطقة القاهرة الكبرى وبجميع المشاركين

وأكد الجندي أن فريق المحافظة سيخوض مباراته القادمة إن شاء الله السبت الموافق 3/ 5 /2025 مع فريق البنك المركزي المصري بملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.