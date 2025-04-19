أفغانستان تتعرض لزلزال شدته 5.8 درجة

أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل أن البلاد تعرضت اليوم السبت لزلزال بلغت شدته 8ر5 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز في معرض تدوينة نشرها على منصة إكس للتواصل الاجتماعى فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا الزلزال وقع على عمق 130 كيلومترا، وتم رصده عند خط عرض 10ر36 درجة شمالا، وخط طول 20ر71 درجة شرقا.

وأوضح أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير تشير إلى حدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.

وأشار المركز إلى أن أفغانستان كانت قد تعرضت يوم 16 أبريل لزلزال بلغت قوته 9ر5 درجة بمقياس ريختر، وتم رصده بالقطاع الأفغاني من منطقة جبال " هندو كوش " الممتدة لمسافة 800 كيلومتر وسط وجنوب آسيا.

ومن جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية من أن أفغانستان مازالت عرضة لكوارث طبيعية، من بينها زلازل وإنهيارات أرضية وفيضانات موسمية، مشيرا إلى أن الزلازل المتكررة فى أفغانستان تتسبب فى حدوث أضرار للتجمعات السكنية التي تعاني بالفعل من جراء آثار الصراع والتخلف منذ عشرات السنين.

ومن ناحيته، فإن الصليب الأحمر الدولي أعاد إلى الأذهان أن أفغانستان ذات تاريخ من الزلازل القوية، لافتًا إلى أن منطقة جبال "هندو كوش" توصف بأنها منطقة نشطة جيولوجيا، حيث تتعرض سنويا للعديد من الزلازل.