تعرف على أسعار البيض والدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19 أبريل 2025

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بعد أن شهدت ارتفاعاً طفيفا في مستهل تعاملات اليوم ، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 167.72 جنيه .

كرتونة البيض البلدي: 174.52 جنيه.

أسعار الدواجن

كما استقر سعر الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بعد أن شهدت ارتفاعاً طفيفا في مستهل تعاملات اليوم ،مما ترتب عليه تحرك اسعار البيض .

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.64 جنيه حسب بيانات بوابة الأسعار.

أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 99.57 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.71 جنيه بحد أقصى.