ads
السبت 19 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

باسل رحمي: التعاون مع كافة المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب

باسل رحمي
باسل رحمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ المبادرات التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل موضحا أن الجهاز متواجد في كافة المحافظات لتقديم خدماته وأنشطته المالية والفنية للمواطنين لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع محافظة السويس وبالتعاون مع شركة مصر للبترول لتوفير  100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس بهدف توفير فرص عمل لائقة وتطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة.

ووجه باسل رحمي الشكر اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على التعاون المستمر بين الجانبين وكافة التسهيلات التي تقدمها محافظة السويس لجهاز تنمية المشروعات لمساعدته على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمواطني المحافظة لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر كما أشاد بالتعاون مع شركة مصر مصر للبترول في تنفيذ مبادرة توفير سيارات الأجرة (التاكسي) للمواطنين. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم من خلال هذه المبادرة بتقديم تمويلات يتم سدادها خلال 6 سنوات للراغبين في شراء سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن المحافظة تقوم بتوفير لوحات الأجرة مجانا بالإضافة إلى مساهمة شركة مصر للبترول في تمويل السيارات.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم السيارات اليوم في احتفالية شهدها اللواء اركان حرب طارق الشاذلي  محافظ السويس ونائبه الدكتور عبد الله رمضان يرافقهم الدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات والأستاذ محمد عبدالشافي مدير فرع الجهاز بمحافظة السويس والدكتور مبارك فرج مدير المشروعات الصغيرة بالجهاز والمهندس أحمد سالم  رئيس مجلس الإدارة شركة مصر للبترول والعميد محمد عصام قائد المرور والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

باسل رحمى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توفير فرص عمل شركة مصر للبترول محافظ السويس