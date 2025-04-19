باسل رحمي: التعاون مع كافة المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ المبادرات التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل موضحا أن الجهاز متواجد في كافة المحافظات لتقديم خدماته وأنشطته المالية والفنية للمواطنين لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في تسليم 20 سيارة تاكسي لمواطني محافظة السويس وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الجهاز مع محافظة السويس وبالتعاون مع شركة مصر للبترول لتوفير 100 سيارة أجرة جديدة (تاكسي) لشباب محافظة السويس بهدف توفير فرص عمل لائقة وتطوير خدمات نقل أفضل وبجودة عالية لمواطني المحافظة.

ووجه باسل رحمي الشكر اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس على التعاون المستمر بين الجانبين وكافة التسهيلات التي تقدمها محافظة السويس لجهاز تنمية المشروعات لمساعدته على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمواطني المحافظة لمساعدتهم على التوجه للعمل الحر كما أشاد بالتعاون مع شركة مصر مصر للبترول في تنفيذ مبادرة توفير سيارات الأجرة (التاكسي) للمواطنين. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم من خلال هذه المبادرة بتقديم تمويلات يتم سدادها خلال 6 سنوات للراغبين في شراء سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما أن المحافظة تقوم بتوفير لوحات الأجرة مجانا بالإضافة إلى مساهمة شركة مصر للبترول في تمويل السيارات.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم السيارات اليوم في احتفالية شهدها اللواء اركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس ونائبه الدكتور عبد الله رمضان يرافقهم الدكتور خالد نصر مدير عام منطقة القناة وسيناء بجهاز تنمية المشروعات والأستاذ محمد عبدالشافي مدير فرع الجهاز بمحافظة السويس والدكتور مبارك فرج مدير المشروعات الصغيرة بالجهاز والمهندس أحمد سالم رئيس مجلس الإدارة شركة مصر للبترول والعميد محمد عصام قائد المرور والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية.