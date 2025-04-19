وزير الثقافة يُعلن القوائم القصيرة لجوائز الدولة لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة (النيل – التقديرية – التفوق) لعام 2025م، والتي تم إعدادها بعد مراجعة دقيقة من اللجان المختصة، تمهيدًا للتصويت النهائي عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي.

قامات مصر الفكرية

وقال وزير الثقافة : "نحرص سنويًا على تكريم قامات مصر الفكرية والثقافية من خلال جوائز الدولة، التي تمثل أسمى أشكال التقدير الرسمي لمن أثروا حياتنا الثقافية والإبداعية، والقائمة القصيرة لهذا العام تعكس التنوع والثراء الذي يميز المشهد الثقافي المصري، وتضم نخبة من الأكاديميين والمبدعين الذين قدموا عطاءً حقيقيًا في مجالاتهم".

وأكد وزير الثقافة، أن هذه الجوائز ليست فقط تكريمًا لأسماء بارزة، بل هي تأكيد لدور الثقافة في بناء الوعي الوطني وصون الهوية المصرية، متوجهًا بخالص التهنئة لكل من شملتهم الترشيحات، خاصةً من ضمتهم القوائم القصيرة، متمنيًا دوام التوفيق والإبداع لهم جميعًا.

وجاءت القوائم القصيرة كالتالي:-

جائزة الدولة للتفوق

في مجال الفنون، تضم القائمة القصيرة كل من: الأستاذ الدكتور عصام درويش، والمرحومة مشيرة عيسى، والأستاذة الدكتورة نازلي مدكور، والأستاذة الدكتورة هناء الضاحي.

أما في مجال الآداب، فقد تم ترشيح: الأستاذ الدكتور خالد أبو الليل، والشاعر فولاذ عبد الأنور، والشاعر محمد عزت الطيري، والدكتور مسعود شومان.

وفي مجال العلوم الاجتماعية، شملت القائمة القصيرة: الدكتورة رانيا مصطفى محمد عبد الواحد، والأستاذ الدكتور رمضان بطيخ، والدكتور سامح فوزي، والدكتورة عبير عبد الرحمن محروس، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، والأستاذة الدكتورة نهلة إمام.

جائزة الدولة التقديرية

في مجال الفنون، ضمت القائمة: المصور السينمائي سمير فرج، والمخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان التشكيلي عوض الشيمي، والفنان التشكيلي مجدي عبد العزيز، والمهندس المعماري محمد سامح.

وفي مجال الآداب، جاءت الأسماء على النحو التالي: الشاعر أحمد الشهاوي، والأستاذ الدكتور خيري دومة، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والكاتبة فاطمة المعدول، والشاعر ماجد يوسف، والروائي مصطفى نصر.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، فتضم القائمة: الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني، والأستاذ الدكتور أمين لطفي، والأستاذ الدكتور أنس جعفر، والأستاذ الدكتور عاطف منصور، والأستاذ الدكتور محمد الخزامي، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذة الدكتورة منى حجاج، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد.

جائزة النيل للمبدعين المصريين، والمبدعين العرب

المبدعين المصريين

حيث تشمل القائمة القصيرة في مجال الفنون: الأستاذ الدكتور صالح لمعي مصطفى نظمي، والأستاذ الدكتور طارق رجب يوسف زبادي.

وفي مجال الآداب: الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم درويش، والروائي الراحل محمد جبريل.

وفي العلوم الاجتماعية: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، والأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد.

المبدعين العرب: فقد تضمنت ترشيح الفنان التشكيلي سليمان منصور من فلسطين، والموسيقار قتيبة النعيمي من العراق.