محافظ القليوبية يشارك الأقباط فرحة عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية .. صور

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت في قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيدهم، والتعبير عن خالص الأمنيات لهم بعيد سعيد ومليء بالخير والبركات.

استقبال المحافظ بحفاوة

واستقبل المحافظ لدى وصوله إلى الكنيسة بحفاوة من قبل القساوسة والشخصيات البارزة في الطائفة الإنجيلية، على رأسهم جناب القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط التي تجمع بين أبناء مصر مسلمين ومسيحيين.

المشاركين في الاحتفال بالعيد

وشارك بالاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

تبادل التهاني

وخلال القداس، تبادل المهندس أيمن عطية التهاني مع الحضور من المصلين، مؤكدًا على أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا قويًا ومتماسكًا، وأن الأعياد هي مناسبات لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين جميع المصريين.

كلمات محافظ القليوبية

معربا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيد القيامة، قائلًا: "جئت اليوم لأشارك إخواني وأخواتي الأقباط فرحتهم بهذا العيد المبارك، عيد القيامة المجيد، الذي يحمل في طياته معاني عظيمة من التضحية والفداء والأمل في غد أفضل".

وأضاف المحافظ: "أن مصر بتاريخها العريق وحضارتها السمحة، كانت وستظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والتسامح الديني. هذه الروح التي تجمعنا هي سر قوتنا وعزيمتنا في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة."

ترسيخ قيم المواطنة والمساواة

وأكد المهندس أيمن عطية على أن محافظة القليوبية تعمل جاهدة على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع أبنائها، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم دور العبادة وتوفير المناخ المناسب لممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وأمان.

واختتم تصريحاته بتقديم خالص التهاني والتبريكات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط في مصر والعالم، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالخير والسلام والازدهار.

المشاركة في الاحتفال

IMG-20250419-WA0008

IMG-20250419-WA0007

IMG-20250419-WA0006

IMG-20250419-WA0005

IMG-20250419-WA0003