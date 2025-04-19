وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يشهدان منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهرواي، رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادي الدولي والافريقي، myمنافسات اليوم الثاني لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي تستضيفها مصر في جولتها الثالثة خلال الفترة من 18 - 20 ابريل الحالي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

بحضور اللواء ناصر الرازقي، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الاسيوي والاماراتي، بشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط، الدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

أقوى البطولات على مستوى العالم

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه – البريميرليج، والتي تُعد من أقوى البطولات على مستوى العالم في رياضة الكاراتيه، ويؤكد على ذلك مشاركة أفضل 32 لاعباً ولاعبة في التصنيف الدولي، وهو ما يعكس مكانة البطولة وأهميتها على أجندة الاتحاد الدولي.

ثقة الاتحاد الدولي

مشيرا الى ان ثقة الاتحاد الدولي في قدرات الدولة المصرية التنظيمية وايضا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، مكنت مصر من تنظيم البطولة الدولية الهامة.

وتستضيف مصر الجولة الثالثة من اجمالي أربع جولات ستقام هذا العام، حيث يشارك في البطولة 376 لاعب ولاعبة من 65 دولة، وتشارك مصر في البطولة بمنتخب قوامه 28 لاعب ولاعبة.

وتنافس مصر حتي الان على 5 ميداليات متنوعة في التصفيات النهائية للبطولة وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الاول، حيث ينافس على الميدالية الذهبية كل من "زياد الغريب 60 كجم، عبد الله هشام 65 كجم"، كما ينافس على الميدالية البرونزية كل من: "عبد الله ممدوح 65 كجم، ريم سلامة 50 كجم، وجني خميس.