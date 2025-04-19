بمناسبة شم النسيم.. السكة الحديد تطلق قطارا مخصوصا من القاهرة للإسكندرية

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن انطلاق قطار مخصوص شم النسيم ( قطار النزهة ) وذلك صباح يوم الاثنين الموافق ٢١ / ٤ /٢٠٢٥ بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

مواعيد القطار

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة ٤٠ : ٦ ويصل محطة الإسكندرية الساعة ٤٠ : ٩ على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة ٠٥: ١٨ ويصل محطة القاهرة الساعة ٥٠: ٢٠ طبقاً للجدول المرفق.

والقطار يتكون من عدد (٨) عربات ثالثة مكيفة وسعر تذكرة السفر ٧٠ جنيه لرحلة الذهاب ، و ١٠٠ جنيه لرحلتى الذهاب والعودة ، وأنه غير مسموح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر فى رحلتى الذهاب والعودة لافتاً أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقداً ، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

وأكد رئيس الهيئة بالتنبيه على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بالإعلان عن موعد قيام القطار فى رحلتى الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار يتم انطلاقه سنوياً لمشاركة جمهور الركاب فى الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها فى إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.

وتتقدم الهيئة بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة أعياد الربيع .