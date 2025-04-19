دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتوجه إلى ملعب "سوكر سيتي" لمواجهة أورلاندو

غادرت بعثة فريق بيراميدز مقر فندق الإقامة في جوهانسبرج في طريقها لملعب "سوكر سيتي" لمواجهة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

من المقرر أن تُنقل مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي عبر قناة beIN Sports HD 6.

ويتولى التعليق على مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المعلق أحمد عبده.

ويتسلح فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وخبرات وتألق نجومه ومتسلحًا بالروح المعنوية الكبيرة في ظل النتائج المميزة التي يقدمها الفريق السماوي محليا وقاريا بعدما اصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثنائية المحلية الدوري وكأس مصر .

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويقود طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا مباراة بيراميدز وأورلاندو، ويعاونه كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

ويُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب إفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني ويتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.