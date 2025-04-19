بعد خفض الفائدة.. مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك

السبت 19/أبريل/2025 - 04:07 م

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 25%، وعلى الإقراض 26%، وذلك في إطار سياسة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على العديد من المنتجات المصرفية، لا سيما شهادات الادخار ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر الكوريدور.

رئيس البنك الأهلي: خطوة إيجابية للمقترضين

وفي تعليق له على القرار، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، أن خفض الفائدة يُعد «خطوة إيجابية للمقترضين»، موضحًا أن «التراجع بمقدار 2.25% من شأنه تخفيف عبء الديون وتحسين القدرة على السداد».

البنك الأهلي يبحث مصير الشهادات

وأضاف الإتربي أن البنك الأهلي المصري سيعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار شهادات الادخار في ضوء القرار الجديد، لافتًا إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ27%، ستظل سارية بنفس شروطها دون تغيير. في المقابل، فإن الشهادات ذات العائد المتغير والتي تمتد لآجال تزيد عن عام ستتأثر بالخفض الجديد في سعر الفائدة.

شهادات الادخار المتأثرة بقرار خفض الفائدة:

شهادة العائد المتغير – البنك الأهلي المصري

المدة: 3 سنوات

العائد: يصل إلى 27.5%

دورية الصرف: ربع سنوي

التأثير: العائد مرتبط بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، ما يجعله عرضة للتغير عند تعديل الفائدة.

شهادة "يوماتي" – بنك مصر

المدة: 3 سنوات

العائد: متغير يوميًا (حاليًا 27%)

دورية الصرف: يومي

التأثير: العائد مرتبط بسعر الكوريدور مضافًا إليه 0.25%، ما يعني انخفاض العائد مع تنفيذ قرار المركزي.

الشهادات التي لن تتأثر بقرار خفض الفائدة:

البنك الأهلي المصري:

شهادة بعائد ثابت 23.5% شهريًا

شهادة يومية بعائد 23%

شهادات نهاية المدة بعوائد ثابتة

بنك مصر:

شهادة "طلعت حرب" بعائد 27% (نهاية المدة أو شهري)

شهادة "ابن مصر" بعائد ثابت متدرج

شهادة "القمة" بعائد ثابت 21.5% شهريًا