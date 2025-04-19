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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان أهمية الالتزام بالتوافق بين دول الحوض

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال أكد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحرص الجانبين على تعزيز هذه الروابط عبر إستكشاف آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتنموية، كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو.

وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث أكد الرئيسان على أهمية الإلتزام بالتوافق بين دول الحوض، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون وإستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادلاً للآراء بين الزعيمين حول الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، بما يعيد الإستقرار للمنطقة والإقليم.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية