صدور كتاب "الذكاء الشعوري" (EQ) للكاتبة لينا عريشة

صدر حديثًا عن "كتبنا" للنشر الشخصي، كتاب "منهج الرفاهية المشاعرية (EQ)" للكاتبة لينا عريشة، دليل شامل لإدارة المشاعر وتحسين الرفاهية النفسية، يقدم الكتاب منهجًا متكاملًا وسهل التطبيق للأفراد الراغبين في تحسين رفاهيتهم النفسية وإدارة مشاعرهم بفعالية، و يساعد كذلك القرّاء على تحسين مهاراتهم في إدارة المشاعر، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياتهم.

ماهية المشاعر

يتميز الكتاب بمنهج متكامل يخاطب شريحة كبيرة من الناس، حيث يقدم تعريفات مبسطة عن ماهية المشاعر وكيفية فهمها والتعامل معها، كما يحتوي على خطوات عملية وتطبيقات فورية تساعد القراء على تحسين مهاراتهم في إدارة المشاعر.

يأتي الكتاب مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية، مما يوسع نطاق انتشاره ويتيح للقراء من مختلف الجنسيات الاستفادة من محتواه.

الذكاء الشعوري

يتميز كتاب "الذكاء الشعوري" للكاتبة "لينا عريشة" بأسلوب شيّق وممتع، مما يجعله سهل القراءة والفهم،

وذا فائدة كبيرة، حيث يغطي جوانب متعددة من إدارة المشاعر وتحسين الرفاهية النفسية.

لينا عريشة

تحمل خلفية أكاديمية تربوية ولديها خبرة تزيد عن عشر سنوات في التدريس، تعمل كـ لايف كوتش معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشنج ، وتهدف إلى دعم الأفراد في رحلاتهم نحو الشفاء والتطور الداخلي، تعمل لينا على تطوير مشاريع درامية تمزج بين الواقعية، العمق النفسي، الكوميديا السوداء، تعكس فيها رؤيتها الفريدة للعالم والبشر.