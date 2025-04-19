مباراة الأهداف الملغاة.. الأهلي يتعادل مع صن داونز ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال

وضع النادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه وصن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي لتبقى حظوظ الأهلي قوية وكبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن اللقب والتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في تاريخ القلعة الحمراء.

أحداث مباراة الأهلي وصن داونز

جاءت أحداث الشوط متوسطة بتحفظ دفاعي قوي من فريق الأهلي معتمداً على الهجمات المرتدة.

في المقابل هاجم فريق صن داونز بقوة طوال الشوط ولكن دفاع الأهلي ومحمد الشناوي كانت لهم الكلمة العليا.

وكان الأهلي يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولكن القائم حرم جراديشار من هدف التقدم.

وألغى الحكم الصومالي عمر قرطان هدفين للأهلي بداعي التسلل الأول عن طريق جراديشار في الدقيقة 71، والهدف الثاني سجله أشرف بن شرقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الجمعة القادمة الموافق 25 من شهر أبريل الجاري بحضور السعة الكاملة من الجماهير في استاد القاهرة بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور أكبر عدد من الجمهور لمساندة الأهلي في النهائي القاري.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق تشكيل الأهلي الذي يخوض به مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – رامي ربيعة – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو - جرانت كيكانا - موسى ليبوسا - أوبري موديبا.

خط الوسط: جايدن آدامز - مارسيلو أليندي - توبوهو موكوينا.

خط الهجوم: تاشريك ماثيوز - ريبيرو كوستا - بيتير شالوليلي.