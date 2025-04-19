السيسي يعزي رئيس وشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب

أعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال أكد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحرص الجانبين على تعزيز هذه الروابط عبر استكشاف آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو.