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السبت 19 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زاهي حواس يعلن من الأردن عن كشف أثري للملك رمسيس الثالث بوادي رم جنوب المملكة

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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أعلن الدكتور زاهي حواس العالم الاثري الكبير عن كشف أثري هام يعود للملك رمسيس الثالث بمنطقة وادي رم جنوب الأردن. 
وقال حواس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة السياحة والآثار الأردنية بمقر دائرة الآثار العامة الأردنية لينا عتاب اليوم السبت،  إن الأثر الجديد المكتشف في وادي رم عبارة عن نقش من النقوش الهامة للغاية وغير معتاد في الأردن هو النقش الهيروغليفي.
وأوضح أن الملك رمسيس الثالث يعد آخر ملوك مصر الذين يحاربون خارجيا والاقوياء وكان دائما يعمل على تأمين طرق التجارة الخارجية وخصوصا في شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى أن هذا النقش يعود للملك رمسيس الثالث لأن اسمه مكتوب عليه.

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