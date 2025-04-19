المرأة في دراما رمضان 2025 تكسر صورتها النمطية التابعة للرجل

أبرزها «أم 44» و«لام شمسية» و«تقابل حبيب» و«80 باكو» تُعَبر عن الواقع المعاصر

الناقدة ماجد خيرالله: تحدثت عن المرأة المكافحة والمظلومة لكنها بحاجة إلى معالجة أعمق لقضايا

سلطت الضوء على الصعوبات التى تواجه المرأة.. ولكن هناك المزيد من القضايا التى تحتاج للنقاش

يعد الفن جرس إنذار للعديد من القضايا المجتمعية ومرآة تعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع المصري، وخاصة المرأة المصرية وصورتها التي ظهرت عبر الشاشة الصغيرة وعكست اهتمام القيادة السياسة بها وهذا ظهر جليًا في دراما رمضان 2025 التي استطاعت أن تعبر عن واقع المرأة واحتياجاتها والتحديات التي تمر بها وقد ركزت الدراما المصرية هذا العام على تقديم المرأة ليس كمجرد تابع للرجل بل جعلتها رافضة لأي واقع مفروض عليها يشعرها بعدم الأمان ويقلل من كرامتها.

وهذا تم تناوله في أكثر من عمل ففتحت «البوابة نيوز» الملف عن صورة المرأة المصرية في الدراما المصرية وكيف تم تناولتها ومعالجتها فكانت الإجابة في هذا التقرير:

أم 44

يدور المسلسل في إطار إجتماعي حول ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر العديد من التحديات الحياتية معًا، على المستوى الأسرى والعاطفي والمهني، وتسعى كل واحدة منهن لتعزيز الاستقرار في حياتها على كل الأصعدة، وتحقيق طموحاتها قبل فوات الأوان وهو بطولة النجمة سمية الخشاب التي جسدت دورا مختلفا ومتميزا تمامًا عن أي دور قدمته من قبل ولأول مرة تشارك في مسلسل خليجي، وشارك فيه كوكبة من النجوم الخليجية وهي كانت المصرية الوحيدة في العمل وجسدت فيه شخصية مهيتاب ومتزوجة من رجل خليجي وتعيش معه في السعودية وتعد الزوجة الأولى له ولديها أولاد وتعيش معها حماتها والشخصية مليئة بالأحداث والمفاجأت التي تعجب الجمهور.

وهي شخصية امرأة مصرية بخفة دمها وتتسم بالروح الجميلة بعلاقتها بزوجها وتتطرق إلى معاناتها مع حماتها وهذا الدور يكشف الوجه الآخر للست المصرية الأصيلة وكيف تقوم بطهي الطعام وتربية بناتها ومعامله من حولها وإعطاء النصائح لأصحابها.

فالشخصية تقدم كل الخطوط والتناقضات التي تعيشها الست المصرية وبها العديد من المفارقات فأقدم جرعة دسمة من التمثيل في هذا المسلسل من التراجيدي والكوميدي و كان هناك تحدي للفنانة سمية الخشاب في أم 44 حيث قدمت دور سهل ممتنع ومركب بطولة سمية الخشاب جومانا مراد فاطمة الصفي ميس قمر عبير أحمد ليلي عبد الله تأليف هبة مشاري حماده إخراج المثني صبح.

وتقابل حبيب

حقق هذا العمل نجاحاً كاسحاً فور عرضه وأصبح حديث الساعة عبر السوشيال ميديا بعد عرض كل حلقة وتناول العمل واقع المرأة المصرية وقدمت صورة إيجابية للمرأة التى تدعم عائلتها وتسعى لتقريب وجهات النظر بين سلفتها وحماتها، وما تمر به من تحديات وصدمات من أقرب الناس لها حيث يدور حول ليل التي جسدتها النجمة ياسمين عبد العزيز وتعرضت للخيانة والخذلان من زوجها الذي قام بتجسيده النجم خالد سليم، حيث اكتشفت أنها تعيش مع شخص لا تعرفه على الإطلاق وأصبح شخصا كذابا في كل شىء وخائنا ومتزوجا عليها وقام بخذلانها في كل المواقف، فتقرر الانفصال عنه وتبحث عن حياتها ونفسها، فتجد نفسها تقع في علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا، وأثناء أحداث المسلسل بعد الانفصال عن زوجها يرزقها الله بشخص آخر يعوضها به عن كل ألم نفسي ووجع وكسرة في قلبها تعرضت لها، والمفاجأة أن هذا الشخص هو شقيق زوجها وجسده النجم كريم فهمي، الذي تحدي أهله والجميع لكي يفوز بليل، وكان أثناء كل موقف تتعرض له تجده بجانبها لا يتخلي عنها قط ويدور العمل في إطار من التشويق والإثارة بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، رشوان توفيق، صلاح عبدالله، أنوشكا ونخبة من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين إخراج محمد حمدي الخبيري.

لام شمسية

تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «نيللي»، التي تُجسّدها الفنانة أمينة خليل، وهي مُدرسة أطفال تعيش مع زوجها «طارق» وأبنائه، وتهتم بابن زوجها وتعامله تمامًا كابنها لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تكتشف أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى التحرش والعنف الأسري في «لام شمسية»، كما تم تقديم معالجة درامية مميزة لبعض القضايا المسكوت عنها، كالعنف النفسي والمعنوي الذي لا يُعاقب عليه القانون وأيضاً عندما تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها. بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين يسرا اللوزي صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

كامل العدد 3

يدور المسلسل في إطار إجتماعي حول حياة «أحمد» و«ليلى» ويسود عائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق «ليلى» وشقيقة «أحمد» إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها وتطرح العمل قضية من أهم القضايا وهي الابتزاز الإلكتروني، كما أظهر المسلسل صورة إيجابية لزوجة الأب وتعاملها مع أبناء زوجها ووقوفها معهم في كل كبيرة وصغيرة ولا تتركهم في حياتها قط بطولة دينا الشربيني شريف سلامة إسعاد يونس حسين فهمي تأليف رنا أبو الريش إخراج خالد الحلفاوي .

حسبة عمري

يدور العمل في إطار اجتماعي حول تفاقم الخلافات بين «هند» وزوجها «فاروق» ويطردها من المنزل، فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة بحق «الكد والسعاية» والحصول على نصف ممتلكاته، فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيد ومعارض وهذه القضية تعد من أهم القضايا التي طرح المسلسل في دراما رمضان بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي مجموعة من النجوم تأليف محمود عزت إخراج مي ممدوح.

إخواتي

يدول العمل حول أربع شقيقات تُعاني من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وأثناء أحداث المسلسل جسدت النجمة روبى دور أحلام، حيث قدمت من خلاله نموذجًا للأم التى تعمل سائقة تطبيقات لتأمين نفقات أسرتها بعد مرض زوجها، متخطية النظرات المجتمعية بينما ظهرت نيللى كريم كنموذج للمرأة الشجاعة التى تواجه التحرش فى مكان العمل وتقف بجانب زوجها فى محنته، بطولة نيللي كريم، روبي، كنده علوش، جيهان الشماشرجي ومجموعة من الفنانين تأليف مهاب طارق إخراج محمد شاكر خضير.

قلبي ومفتاحه

يدور المسلسل في إطار إجتماعي حول امرأة مطلقة تسعي للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه، كما أبرز العمل نموذجًا للمرأة التى تواجه الابتزاز الإلكترونى، فى رسالة واضحة لدعم الضحايا وتمكينهن من استعادة حقوقهن بطولة مي عز الدين آسر ياسين أشرف عبد الباقي أحمد خالد صالح سما إبراهيم ومجموعة من الفنانين تأليف وإخراج تامر محسن.

الأميرة ضل حيطة

تدور حول حياة «زينب» بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث ينشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفرادًا من عائلتهما وأصدقائهما.

80 باكو

يدور المسلسل في إطار شعبي اجتماعي حول تمر مصففة الشعر الموهوبة «بوسي» بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب بطولة هدي المفتي، انتصار، محمد لطفي، سماح أنور، رحمة أحمد فرج وغيرهم من النجوم تأليف غادة عبد العال إخراج كوثر يونس.

ظلم المصطبة

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول إحدى المناطق الريفية، يتنافس «حسن» وصديقه «حمادة» على حب «هند»، ثم يسافر الصديقان إلى الخارج ويعود «حمادة» وحده فيجد الفرصة سانحة أمامه ليتزوجها، بينما يستغل نفوذ شقيقه الشيخ «علاء» من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويفرضان سلطتهما على سكان المنطقة، ثم يعلن «حسن» الحرب عليهما بعد عودته بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة وغيرهم من النجوم إخراج محمد علي.

ماجدة خير الله: دراما رمضان قدمت صورة المرأة بشكل متوازن

قالت الناقدة ماجدة خير الله إنها شاهدت عددا جيدا من الأعمال الدرامية يعبر عن صورة المرأة المصرية في دراما رمضان 2025، وقالت خير الله في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: استطاعت الدراما في رمضان الماضي تقديم صورة المرأة بشكل متوازن من أكثر تلك الأعمال هي مسلسلي «80 باكو» و«لام شمسية»، وغيرهم من التركيبات المختلفة التي قدمت واقع المرأة بشكل ملموس، سواء السيدة المكافحة التي تكون من طبقة شعبية والمرأة التي تتحمل المسئولية تجاه أبنائها وأسرتها وابن زوجها وأخرى التي تسىء إليها الظروف الاجتماعية والتقاليد لكن هي تظل مقاومة ومثابرة رغم الظلم الذي وقع عليها مثل ما تناوله مسلسل «ظلم المصطبة» وتابعت بالنسبة لي أتمني نتناول في الدراما حق المرأة التي يتحرش بها عدد من الأشخاص فلابد أن يقف معها المجتمع أكثر من ذلك ولا تطالبها بالتنازل عن حقها والسكوت عنه من أجل عدم ضياع مستقبل المعتدي مثل ما شاهدنا في كثير من الحالات فينبغي تقديم عبر الشاشة الصغيرة حق المرأة في التبليغ و وقوف المجتمع معها وليس ضدها ومراعاة التحديات التي تواجهها السيدة التي تم التحرش بها.