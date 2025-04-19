قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.. تعرف على موقف مبابي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم خوان مارتينيز.

غياب مبابي عن قائمة ريال مدريد وعودة لونين

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الملكي أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت القائمة عودة الحارس الأوكراني أندريه لونين، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب بـ70 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الرابع وفي رصيده 57 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك فيليبي، رودريجو جوس، براهيم دياز.