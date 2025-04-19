وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

التهنئة بعيد القيامة المجيد

وقدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والدكتور سامح موريس راعي الكنيسة وقيادات الطائفة الانجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة.

و أعربت دكتور منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركات، داعية الله أن يرزق مصر الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة و الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.