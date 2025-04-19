ماجدة خير الله: دراما رمضان قدمت صورة المرأة بشكل متوازن

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إنها شاهدت عدداً جيداً من الأعمال الدرامية يعبر عن صورة المرأة المصرية في دراما رمضان 2025،

وقالت خير الله في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "استطاعت الدراما في رمضان الماضي تقديم صورة المرأة بشكل متوازن من أكثر تلك الأعمال هي مسلسلي «80 باكو» و«لام شمسية»، وغيرهم من التركيبات المختلفة التي قدمت واقع المرأة بشكل ملموس، سواء السيدة المكافحة التي تكون من طبقة شعبية والمرأة التي تتحمل المسئولية تجاه أبنائها وأسرتها وابن زوجها وأخرى التي تسئ إليها الظروف الاجتماعية والتقاليد لكن هي تظل مقاومة ومثابرة رغم الظلم الذي وقع عليها مثل ما تناوله مسلسل «ظلم المصطبة»

وأضافت: "بالنسبة لي أتمني تناول الدراما حق المرأة التي يتحرش بها عدد من الأشخاص.

وتابعت: “لأبد أن يقف معها المجتمع أكثر من ذلك ولا تطالبها بالتنازل عن حقها والسكوت عنه من أجل عدم ضياع مستقبل المعتدي مثل ما شاهدنا في كثير من الحالات، فينبغي تقديم عبر الشاشة الصغيرة حق المرأة في التبليغ و وقوف المجتمع معها وليس ضدها ومراعاة التحديات التي تواجهها السيدة التي تم التحرش بها”.